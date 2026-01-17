Режим работы 35 маршрутов наземного транспорта продлят в ночь с 18 на 19 января

В ночь с 18 на 19 января будет продлен режим работы некоторых маршрутов наземного транспорта.

Жители города после богослужений и купаний смогут комфортно и безопасно добраться домой. В разных округах Москвы до 03:00 будут курсировать автобусы и электробусы на 35 направлениях, 18 ночных маршрутов будут работать всю ночь по обычному графику.

— Каждый год продлеваем работу наземного транспорта в праздник Крещения. Маршруты автобусов и электробусов, которые проходят рядом с местами традиционных купаний, будут работать до 03:00. Просим выбирать только специально оборудованные площадки, где для вашей безопасности будут дежурить сотрудники МЧС, — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

18–19 января 2026 года в столице пройдут крещенские купания. В рамках подготовки к мероприятиям будут организованы специализированные площадки с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице создадут 40 таких площадок.