Жилой комплекс по программе реновации построили в Кузьминках

В новостройке 300 квартир, три из которых адаптированы для маломобильных граждан.

© Проектное решение

Возведение жилого комплекса по программе реновации завершилось в районе Кузьминки. Общая площадь новостройки превышает 32 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Здание расположено по адресу: улица Академика Скрябина, дом 40.

«Новостройка по программе реновации состоит из четырех секций переменной этажности г-образной формы. В ней 300 квартир, три из которых адаптированы для маломобильных граждан. Жилая площадь составляет около 18 тысяч квадратных метров. Территорию комплексно благоустроили: во дворе оборудовали место для тихого отдыха, игровую и спортивную площадки. Рядом расположены остановки общественного транспорта, детские сады и школы, поликлиники, а также природно-исторический парк “Кузьминки-Люблино”», — рассказал Владислав Овчинский.

В здании и на придомовой территории создана безбарьерная среда. В подъездах нет порогов и ступеней, смонтированы восемь лифтов различной грузоподъемности. Большие лифты связывают жилую часть с подземным паркингом.

На первых этажах новостройки размещены помещения для объектов инфраструктуры и оборудованы светлые, просторные сквозные подъезды. Их украшает витражное остекление — благодаря ему вестибюли в течение дня наполняются естественным светом. В утренние и вечерние часы освещение поддерживают энергосберегающие лампы.

«Мосгосстройнадзор контролировал возведение дома на земельном участке площадью более одного гектара на всех этапах — на объекте суммарно было проведено восемь выездных проверок. По результатам итогового контрольно-надзорного мероприятия инспекторы Комитета государственного строительного надзора города Москвы оформили заключение о соответствии здания требованиям утвержденной проектной документации», — отметил председатель ведомства Антон Слободчиков.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее Мэр Москвы поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни». Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.