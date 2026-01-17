Собянин рассказал о новой технике для коммунальных служб города

В прошлом году Москва закупила порядка 2,4 тысячи единиц коммунальной техники. Об этом в субботу, 17 января, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Специалисты продолжают обновлять парк дорожно-уборочной техники для более эффективного содержания города, внедряя современные, мобильные и энергоэффективные машины. Это позволяет сократить время уборки и повысить ее качество.

Среди новых поступлений — специализированные машины: большие вакуумные подметально-уборочные, грейдеры, фронтальные погрузчики и линейные погрузчики-снегоуборщики.

На баланс городских дорожных организаций поступили роторы на базе шасси КАМАЗа с мощным двигателем. Они способны работать зимой, одновременно очищая дороги и обрабатывая их противогололедными средствами.

Для обслуживания зимней инфраструктуры закуплено более 80 ледозаливочных машин и ратраков, что особенно важно с учетом расширения городских зон зимнего отдыха.

С прошлого года в Москве появились новые электрические подметально-уборочные машины. Летом они работают как дорожные вакуумные пылесосы, а зимой убирают улицы фронтальной щеткой и распределяют противогололедные материалы.

— Одна из самых производительных и надежных коммунальных машин — лаповый снегопогрузчик отечественного производства. С помощью лапового механизма машина быстро собирает снег, перемещает его по транспортеру и загружает в кузов самосвала, — написал Собянин в своем канале в МАХ.

В Москве началось использование электрических подметально-уборочных машин российского производства. Они сочетают в себе компактность, многофункциональность и маневренность. При этом техника также оборудована полным приводом и может использоваться в любое время года.