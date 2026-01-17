Свыше 100 животных из городских приютов обрели новый дом за праздники

В каждом случае с новым хозяином был заключен договор ответственного содержания.

© Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

В новогодние праздники 110 кошек и собак из 13 городских приютов обрели любящих хозяев, а те, в свою очередь, — самых преданных и благодарных четвероногих друзей. Подбирать питомцев помогали сотрудники приютов и волонтеры, а часть собак и кошек нашли новые семьи благодаря сервису «Моспитомец» на mos.ru. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы.

Новогоднее чудо из приюта

Новый год дома встретил потрясающе красивый пес Персик. Он попал в приют для содержания безнадзорных животных Юго-Западного административного округа в начале лета 2025-го. Специалисты приюта сразу поняли, что это бывший домашний пес, но за несколько месяцев за ним никто не пришел, многочисленные публикации в социальных сетях не принесли результата. Персик привык к приюту, научился жить в вольере в компании других собак.

Осенью его заметила семейная пара. Оказалось, что Персик очень похож на их собаку, которую они тоже взяли из приюта. Теперь Персик — полноценный член семьи, где его очень любят.

2 января этого года произошло настоящее новогоднее чудо в приюте для содержания безнадзорных животных «Красная сосна» на северо-востоке столицы — домой уехал пес Ричард. Он жил в приюте около четырех месяцев, с августа 2025 года.

«Наше знакомство с Ричардом не было похоже на историю “И жили они долго и счастливо…”. Когда я переводила его из карантина в домик, он встретил меня максимально убедительно: показал зубы, попрыгал на ноги и попытался съесть мои сапоги. В тот момент я подумала: “Это знак, мы друг другу не подходим”. Но, как это обычно бывает, жизнь решила иначе. Мы снова встретились, я осознанно пошла с ним гулять — раз, потом второй. И стало понятно, что Ричард не сложный, не плохой, а просто очень чувствительный и эмоциональный. После этого я уже без сомнений пошла в опеку. Дальше было все: врачи, обследования, попытки понять, что с ним происходит, притирка друг к другу, иногда сомнения. Бывали моменты, когда он внезапно открывался с теплой стороны. Я к нему сильно привязалась и очень прониклась его историей», — поделилась волонтер приюта.

Со временем удалось найти для собаки подходящего хозяина, и теперь Ричард дома у человека, который был с ним на каждом приеме у врачей, знаком со всеми его особенностями, сложностями и все равно не отказался. Новая хозяйка увидела анкету на сайте благотворительного фонда и влюбилась с первого взгляда. Сейчас Ричард уже осваивается дома.

Обрести преданного питомца и подарить любовь

Сейчас в 13 городских приютах содержатся более 15 тысяч собак и кошек. Все они чипированы, привиты и готовы к жизни в семье. Познакомиться с ними можно в часы работы учреждений. Для этого потребуется только паспорт и желание быть полезным для одного или нескольких хвостиков.

Анкеты животных можно найти в каталоге сервиса «Моспитомец», разработанного столичным Департаментом информационных технологий и комплексом городского хозяйства. В нем предусмотрен удобный поиск по фильтрам — возрасту, окрасу и размеру. После заполнения заявки на посещение сотрудники приюта свяжутся с потенциальным хозяином, проведут предварительную беседу и организуют знакомство с питомцем. В случае положительного решения заключается договор ответственного содержания животного. На подготовку жилья отводится три дня, после чего питомец передается под опеку нового хозяина.

Для поиска потенциальных хозяев регулярно проводятся выставки по пристройству, где горожане могут познакомиться с собаками и кошками, пообщаться с волонтерами и специалистами приютов и сразу забрать животное домой.