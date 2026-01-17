Названы самые редкие имена в Москве в 2025 году

Москвичи в 2025 году выбирали для своих детей такие необычные имена, как Тиффани, Церера и Эльтуран. Это следует из сведений, размещенных на информационно-аналитическом портале "Реестр ЗАГС".

Среди редких женских имен встречались также Джувейрия, Миен и Байыма. Также в 2025 году в столице родились мальчики с именами Дарио Матеуш, Митра и Висент Даниэль. С начала 2026 года наиболее редкими именами у девочек в Москве стали Алеся, Ойиша, Абидат, а у мальчиков - Мартин, Илай, Ашраф.

Ранее в министерстве социального развития Московской области сообщали, что в 2025 году в Подмосковье среди редких женских имен встречались Аметиста, Сакура и Эсмеральда, среди мужских - Ной, Орфей и Ставр. В 2026 году в регионе появились на свет девочки с именами Агнесса, Глафира, Дева, Леонелия и Макка. Среди редких имен для мальчиков можно встретить такие варианты, как Дамиан, Леон, Наум, Миракл и Трофим.

О правилах выбора имени

Как напомнил ТАСС председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев, в Семейном кодексе РФ установлены правила, как можно называть детей при их регистрации. Так, разрешены практически любые обычные имена, состоящие из букв. Разрешен знак "дефис".

"Нельзя использовать цифры, буквенно-цифровые обозначения, символы или знаки, не являющиеся буквами, числительные, запрещено давать имена, содержащие матерные или бранные слова, включать в имя указания на титулы, ранги или должности. Запись такого имени ребенка органам ЗАГС осуществлять запрещено", - рассказал депутат.

При этом, как отметил Голубев, если у родителей разные фамилии, то они могут дать ребенку либо фамилию отца, либо матери, либо двойную фамилию, соединив фамилию отца и матери через дефис в любом порядке.