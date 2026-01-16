На московских кладбищах появится робот-уборщик

На кладбищах Москвы появится беспилотный робот-уборщик. Об этом сообщает РИА Новости.

Информация о роботе-уборщике появилась в материалах к осмотру выставки президентом России Владимиром Путиным перед совещанием по развитию автономных систем. Согласно материалам, робот получил название «Пиксель». При этом, технология уже эксплуатируется в пяти городских парках.

«Планы развития: переход из пилотного проекта в промышленную эксплуатацию уборки парков и кладбищ», — сказано в материале.

Ранее в РЖД рассказали о тестах робопсов, которые будут выполнять голосовые команды.