На московских кладбищах появится робот-уборщик
На кладбищах Москвы появится беспилотный робот-уборщик. Об этом сообщает РИА Новости.
Информация о роботе-уборщике появилась в материалах к осмотру выставки президентом России Владимиром Путиным перед совещанием по развитию автономных систем. Согласно материалам, робот получил название «Пиксель». При этом, технология уже эксплуатируется в пяти городских парках.
«Планы развития: переход из пилотного проекта в промышленную эксплуатацию уборки парков и кладбищ», — сказано в материале.
Ранее в РЖД рассказали о тестах робопсов, которые будут выполнять голосовые команды.