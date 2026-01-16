Собянин: Беспилотная линия метро появится в Москве к 2030 году

В 2027 году в московском метрополитене начнут ходить беспилотные поезда, а к 2030 году запустят целую ветку с составами без машинистов.

Об этом в пятницу, 16 января, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Первый этап без пассажиров, с вагоновожатым и вне графика, в ночь выезжает. В течение двух лет мы пройдем еще три этапа, и в 2027 году поезд («Москва-2026» — прим. «ВМ») уже пойдет как полностью беспилотный, без машиниста и в графике движения, а в 2030 году у нас целая линия метро будет уже беспилотной. Все поезда на этой линии будут беспилотными, — уточнил глава города.

Тестирование беспилотного поезда началось на Большой кольцевой линии. На первом этапе он будет ездить без пассажиров. Для контроля работы системы и обеспечения безопасности во время испытаний в кабине будет находиться машинист. На этом этапе проверят ключевые системы управления составом, включая систему автоведения, которая обеспечивает разгон, торможение, удержание допустимой скорости и точную остановку поезда, передает Telegram-канал пресс-службы Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин и Сергей Собянин в пятницу, 16 января, приехали в метродепо «Аминьевское», где они осмотрели беспилотный трамвай «Львенок» и первый в России беспилотный поезд «Москва-2026».