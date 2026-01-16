Сергей Собянин рассказал, как Москва готовится к крещенским купаниям

Сергей Собянин сообщил, что в Москве оборудовали 40 площадок для крещенских купаний.

© ТВ Центр

Купели откроются 18 января в 18:00 и будут работать до 18:00 19 января. Расположились площадки во всех административных округах, кроме Центрального. Часть обустроили в парках. Полный список адресов представлен здесь.

По словам мэра, специалисты комплекса городского хозяйства провели большую подготовительную работу: обустроили удобные подходы и спуски с противоскользящим покрытием, заранее проверили толщину льда, оборудовали раздевалки, пункты обогрева и медпомощи.

Кроме того, в ночь с 18 на 19 января продлят работу некоторых маршрутов наземного транспорта.

Дополнительные подробности можно узнать из материала на официальном сайте мэра и правительства столицы.