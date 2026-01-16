Москвичи пожаловались на тараканов и птичий помет в «Магните»

Жители ЖК «Москвичка» в Коммунарке пожаловались на просрочку, тараканов и птичий помет в местном «Магните». Об этом сообщает Telegram-канал «Shot проверка».

Магазин находится по адресу Василия Ощепкова, 4. Местные жители сообщают, что в зале торговой точки грязно и бегают тараканы, а на полках холодильников находятся вскрытые упаковки. Некоторые уже протухшие продукты могут лежать на полках месяцами.

Помимо того, фасад магазина и тротуар загрязнены птичьим пометом.

До этого стало известно, что в подмосковном Красногорске в магазине «Магнит» обнаружили просроченные печенье, кофе и рыбу. В ответ на просьбу зафиксировать произошедшее работники магазина предложили позвонить супервайзеру или директору. Кроме того, они оформили возврат.