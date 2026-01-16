В Москве замечены экстремальные чистильщики крыши

В Москве заметили мужчин, чистящих крышу жилого дома от снега в экстремальных условиях. Об этом пишет Telegram-канал «112».

По данным источника, семь человек занимались уборкой снега на крыше четырехэтажного дома. Они сбрасывали большие объемы осадков по склону без страховки и тросов.

Канал также уточнил, что никто из «экстремалов» в результате этих действий не пострадал.

Ранее «Мослента» сообщала, что городские службы в столице начали убирать гору снега, ставшую достопримечательностью.