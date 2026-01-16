Начались экскурсии на Московскую судостроительную верфь

В столице начали проводить экскурсии на Московскую судостроительную верфь. Об этом в эфире телеканала «Москва 24» сообщил заместитель мэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«У нас уникальная верфь, там будут работать почти 500 человек, есть свое конструкторское бюро и центр обучения будущих штурманов. Все, что будет производиться для Москвы, что будет плавать в акватории Москвы-реки, в основном будет сделано на Московской верфи. <...> Мы сделали специальную программу для живущих вблизи, чтобы была возможность с семьей, с детьми посетить нашу верфь, посмотреть, как все работает, подумать о том, чтобы свою трудовую жизнь связать с верфью. <...> Это уникальная возможность по-другому осмыслить то, что работает и производится. Мы уже такие экскурсии начали. В первую очередь это школьники учебных заведений, которые находятся недалеко», – сказал Ликсутов.

Он добавил, что на следующем этапе появится возможность для всех желающих посещать экскурсии по записи на сайте департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.

Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало, что в ноябре 2025 года мэр столицы Сергей Собянин, первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров и помощник президента, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев открыли новую судостроительную верфь, расположенную в районе Нагатинский Затон напротив Южного речного вокзала.

Строительство Московской верфи для производства современных электросудов было начато в октябре 2023 года и завершено в ноябре 2025 года. Предприятие расположено на месте бывшей коммунальной зоны на Меловом мысе. Производственные площади занимают 23 тыс. кв. м, что позволяет организовать производство полного цикла. В состав производственного кластера вошли площадка для обслуживания флота и пункты отстоя с необходимой зарядной инфраструктурой, которые в дальнейшем обеспечат техническое обслуживание и ремонт больше 100 электросудов ежегодно. Более 70% используемого оборудования – российского производства.

Мощности нового предприятия позволяют производить до 40 судов в год. При этом обеспечена возможность единовременной сборки электросудов различных типов – «Москва 1.0», «Москва 2.0», «Москва 3.0», круизных судов «Московское золотое кольцо», а также беспилотных катеров для патрулирования акватории Москвы-реки. В составе верфи организовано собственное конструкторское бюро – Центр разработки и проектирования речного электротранспорта.