Около 1,8 млн газовых плит проверят в Москве до конца года

Специалисты комплекса городского хозяйства в 2026 году проверят около 1,8 млн газовых плит, установленных в квартирах москвичей. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Вопросы газовой безопасности находятся на особом контроле, ежегодно проводим плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда столицы. Соответствующий график был опубликован в конце прошлого года. В ходе проверок особое внимание уделяется состоянию внутридомового газопровода и газовых приборов в квартирах. При обнаружении нарушений газовики исключают угрозу безопасности и дают рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту», – отметил Петр Бирюков.

Заместитель мэра подчеркнул, что для безопасной работы газовой плиты очень важно своевременно ее проверять. Ответственность за содержание в надлежащем состоянии и замену газового оборудования возлагается на собственника или нанимателя жилого помещения.

«Срок службы газовой плиты составляет в среднем 10–12 лет, после этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. Поддерживать безопасную работу таких приборов невозможно, необходима замена. Газовая плита должна быть обязательно оборудована системой «газ-контроль», которая приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке погасло», – пояснил Петр Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что информация о датах и времени проведения проверок газового оборудования размещается на информационных стендах, установленных в подъездах и во дворах.

Уточнить сведения можно на официальном сайте АО «Мосгаз» и в специальном телеграм-боте компании. Кроме того, жители столицы могут подписаться на уведомления о предстоящей проверке и потом оценить работу специалиста.