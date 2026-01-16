Движение на ряде улиц в Москве временно перекрыто
Движение транспорта временно перекрыли на нескольких улицах столицы, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«Движение временно закрыто: на съезде с внешней стороны ТТК на Кутузовский проспект по направлению в область; на съезде с внутренней стороны ТТК на Кутузовский проспект по направлению в область; на Боровицкой площади по направлению в центр; на Кремлевской набережной в сторону Боровицкой площади; на съезде с внешней стороны Садового кольца на ул. Новый Арбат по направлению в область; на Рублeвском шоссе по направлению к Аминьевскому шоссе; на Можайском шоссе в районе д. 3/1 по направлению в центр; на съезде с ул. Конюшковская на Кутузовский проспект по направлению в область», – говорится в сообщении.
Водителей попросили строить маршрут заранее.