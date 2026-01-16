Москвичей пригласили посетить энтомологическую лабораторию в «Биокластере»

В декабре открылась новая площадка Биокластера — павильон № 28 «Пчеловодство». В нем работает первая в России общедоступная энтомологическая лаборатория, где посетители могут изучать насекомых под микроскопом и участвовать в научно-образовательных мероприятиях. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента культуры города Москвы.

© Вечерняя Москва

— В лаборатории проходят занятия, на которых посетители в подробностях знакомятся со строением насекомых, разнообразием насекомых Москвы, основами пчеловодства, — говорится в материале.

Экспозиция включает более 1,1 тысячи экспонатов из энтомологических коллекций Биомузея. Там представлены живые насекомые и мультимедийные игры, которые научат различать опасных и безвредных существ. Кроме того, там предусмотрена специальная «комната страха», где можно узнать, каких насекомых стоит опасаться, а какие совершенно безобидны, передает «КП».

В декабре также открылась выставка художника Сурена Айвазяна «Цветы и травы» в павильоне № 29 «Цветоводство и озеленение» «Биокластера». Экспозиция включает работы с изображениями маков, пионов, георгинов, дельфиниумов, гортензий, одуванчиков и фиалок.

Ранее москвичи в павильоне № 31 «Геология» на ВДНХ могли познакомиться с выставкой «Осторожно, обезьянки!». На ней были представлены уникальные фотографии и репродукции картин. Экспозиция познакомила посетителей с некоторыми из обезьян Старого Света и рассказала об их жизни и существовании рядом с человеком.