Оформление карточек для проекта «Птицы в городе» выбрали в Москве

Более 231 тыс. участников проекта «Активный гражданин» выбрали оформление карточек для проекта «Птицы в городе», сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГКУ «Новые технологии управления».

«В проекте «Активный гражданин» завершилось голосование по совместному проекту Фонда защиты городских животных и АНО «Развитие парков» столичного департамента культуры, в ходе которого москвичи определили лучший дизайн карточек для проекта «Птицы в городе». Новые памятки посвящены правилам подкормки птиц в холодное время года и будут использованы в столичных парках в целях информирования посетителей. Участниками голосования стали более 231 тыс. горожан», – говорится в сообщении.

Уточняется, что более 40% пользователей выбрали яркий вариант оформления карточек, который наглядно демонстрирует не только список разрешенных и запрещенных продуктов, но и рассказывает о вкусовых предпочтениях разных видов птиц.

Так, воробьи любят просо, свиристелям можно предложить сушеные ягоды рябины, снегири с удовольствием отведают семена подсолнечника. Дятлы и синицы предпочитают не соленое и не копченое сало. А вот хлебобулочные изделия, пшено, еда со стола, соленое, копченое, жареное и испортившиеся продукты могут серьезно навредить птицам.

Еще подкармливать пернатых стоит только при наступлении неблагоприятных погодных условиях, таких как сильные морозы, метели или обильные снегопады. В остальных случаях птицы не нуждаются в помощи человека – излишняя подкормка может ослабить их природные инстинкты и создать зависимость.

Как отмечается, новые памятки с подсказками, чем подкармливать птиц зимой, будут размещены в любимых местах отдыха и прогулок горожан, среди которых Лианозовский парк, парк «Фили», ландшафтный парк «Митино», музей-заповедник «Царицыно», Измайловский и Перовский парки, парк «Ходынское поле», Серебряный бор и другие.