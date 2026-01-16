Дополнительные пункты обогрева откроют в Москве

Дополнительные пункты обогрева открывают в столице из-за прогнозируемых морозов. Об этом сообщила пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

© Портал мэра и правительства Москвы

Предварительно, к концу недели столбик термометра опустится до минус 20 градусов. Департамент указал, что для людей, которым некуда пойти, такие морозы могут стать угрозой для жизни. В связи с этим с 16 января у Савеловского и Щелковского вокзалов будут дежурить отапливаемые микроавтобусы "Социального патруля" Центра социальной адаптации имени Глинки.

Всего во время похолодания в столице планируется открытие 11 пунктов обогрева, которые будут работать каждый день с 20:00 до 08:00 у крупных вокзалов. Также в круглосуточном режиме функционируют стационарные пункты на базе Центра имени Глинки.

Ночь на 16 января в Москве оказалась самой холодной за последние две недели, что связано с влиянием антициклона, который начал усиливать воздействие на столицу. По данным базовой метеостанции города на ВДНХ, столбик термометра опустился до минус 12,1 градуса. Ниже температура была только 2 января.

На других метеостанциях Москвы минимум варьировался от минус 8,3 градуса на Балчуге до минус 17,1 градуса в Бутове. В Подмосковье самыми морозными оказались западные районы: в Можайске ночной минимум достиг отметки минус 19,4 градуса.

По прогнозам синоптиков, пик наступающей волны холода в Москве придется на выходные, 17–18 января. В ночные часы температура в городе будет приближаться к отметке минус 20 градусов, а в области может опуститься еще ниже. В понедельник, 19 января, ожидается заметное ослабление морозов.