Собянин рассказал о планах строительства дорог в 2026 году

С 2011 года построили около 1600 километров дорог — около 30 процентов от всей улично-дорожной сети столицы.

О развитии улично-дорожной сети Москвы рассказал в своем блоге Сергей Собянин. Он подвел итоги 2025-го и поделился планами на 2026 год.

«В общей сложности с 2011 года мы построили около 1600 километров дорог — около 30 процентов от всей улично-дорожной сети столицы. Возвели свыше 488 новых тоннелей, эстакад, пешеходных и автомобильных мостов — количество искусственных транспортных сооружений выросло более чем на 75 процентов», — рассказал Мэр Москвы.

Кроме того, было реконструировано 22 клеверные развязки на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД), построено 364 подземных и надземных пешеходных перехода.

Развязки, дороги, пешеходные переходы

Только за 2025 год построено и реконструировано более 105 километров дорог, в том числе крупных общегородских магистралей и небольших связок между соседними районами. На карте города появилось 18 новых транспортных сооружений — тоннелей, эстакад, мостов и путепроводов. Кроме того, построили 27 пешеходных переходов..

В числе значимых проектов — открытый в феврале участок улицы Ивана Франко от Житомирской до улицы Герасима Курина. Новая дорога перераспределила потоки машин между Кастанаевской, Житомирской улицами и Рублевским шоссе, а также улучшила доступность районов Фили-Давыдково, Филевский Парк и Очаково-Матвеевское.

В августе были открыты крупные транспортные объекты в ТиНАО — развязка у станции метро «Корниловская» и улично-дорожная сеть в поселке Завода «Мосрентген». Всего было построено 6,2 километра дорог, включая три путепровода, что позволило снизить нагрузку на пересечении Калужского шоссе с МКАД.

В августе открыли участок трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе между улицами Эдварда Грига и Поляны. Эта трасса — полноценный дублер МКАД в южной части города. Сейчас работает четыре из пяти участков важнейшей магистрали.

Мост-парус и связка МСД с улицей Академика Королева

В сентябре ко Дню города открыли мост Академика Королева и новую улично-дорожную сеть с путепроводом в Мневниковской пойме. Мост обеспечил прямую связь между Мневниковской и Филевской поймами с выходом на Шелепихинское и Звенигородское шоссе, а новые дороги улучшили транспортную связку Северо-Западной хорды с районами Крылатское, Филевский Парк и Хорошево-Мневники.

Кроме того, в сентябре открыли новый участок Мосфильмовской улицы с двумя мостами через долину реки Раменки — это улучшило транспортную ситуацию на проспектах Генерала Дорохова и Мичуринском, Аминьевском шоссе и улице Матвеевской.

В числе крупных объектов 2025 года — самый длинный надземный пешеходный переход на МКАД, расположенный вдоль съезда с Новоегорьевского шоссе на внутреннюю сторону кольцевой автодороги.

Подземный переход под путями второго Московского центрального диаметра (МЦД) в Щербинке соединил жилые районы по обе стороны железнодорожных путей — со стороны Новостроевской и Железнодорожной улиц.

Большие планы у строителей и на 2026 год. Среди ключевых проектов — дополнительный участок (спрямление) Московского скоростного диаметра (МСД) от Каширского шоссе до Павелецкого направления Московской железной дороги. Работы на объекте выполнены уже более чем на треть.

Строящаяся неподалеку эстакада-съезд обеспечит прямой выезд с МСД на Каширское шоссе (в сторону МКАД), вдвое сократив перепробег транспорта.

«Завершим строительство последнего, пятого участка трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. После ввода в эксплуатацию магистраль соединится с Московским скоростным диаметром. Построим автомобильный мост в створе Новозаводской улицы (мост‑парус) — ключевой элемент развития Мневниковской поймы. Новое сооружение обеспечит связь района Филевский Парк с Северо-Западной хордой», — отметил Сергей Собянин.

Подходит к концу строительство связки МСД с улицей Академика Королева. Реализация проекта обеспечит новую транспортную связь между Северным и Северо-Восточным округами, в том числе прямое соединение улиц Валаамской и Академика Королева, а также безопасное движение над будущей высокоскоростной магистралью Москва — Санкт‑Петербург.

