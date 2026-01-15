На Патриарших прудах закрылись почти два десятка ресторанов
На Патриарших прудах, которые каждое лето в столице были самым модным и шумным местом, сейчас нет ни толп туристов, ни блогеров с камерами. Рестораны и кафе, которые привлекали внимание стольких москвичей, начали закрываться один за другим еще с осени. Всего к концу года Патрики лишились шестнадцати ресторанов. Причин несколько: удорожание аренды, налоги, кадровый голод и рост популярности других мест в городе.
Доля свободных помещений на улицах возле Патриарших прудов составляет 11 процентов - это сопоставимо с кризисным 2020-м, когда закрылись 18 ресторанов, говорится в исследовании Commonwealth Partnership. Причем закрывшиеся заведения не были однодневками, большинство из них работали на этом месте больше десяти лет. Например, Nude на улице Спиридоновка, 24/1, был открыт одиннадцать лет и закрылся в конце октября. Десять лет проработал и азиатский ресторан Gutai на Малой Бронной, 26/1. Именно там блогеры чаще всего снимали свои клипы. Список можно продолжать.
Но если одни заведения окончательно ушли с рынка, то другие просто переехали на другие локации, пользующиеся у москвичей и гостей города не меньшим спросом. Например, ресторан 0,75 Please перебрался на 20-й этаж отеля Azimut на Смоленской. А еще один ресторан - "Мари Vanna", работающий на Патриках уже 17 лет, в феврале тоже переезжает с Малой Бронной, 20, на Трехпрудный переулок. Переезд связан с расширением - он арендует большой трехэтажный особняк по соседству с успешным ресторанном Butler. "Мы восемь лет на этом рынке и умеем работать в кризис. Надо не говорить, как все плохо, а просто подстраиваться под новые условия", - комментирует генеральный директор ресторана Анастасия Данилова.
Судя по соцсетям, новым модным местом с музыкой, танцами и игристым стали Лужники, которые уже называют московским Куршевелем
В освободившихся помещениях на Патриках тем временем открываются магазины одежды. По прогнозам аналитиков CMWP, в 2026 году в Москве закроются 380-420 кафе и ресторанов. Это на 10% больше, чем в минувшем 2025-м - тогда в городе прекратило работу 381 заведение общепита. Для сравнения: в 2024 году в Москве закрылись 312 кафе и ресторанов.
Где же теперь собирается молодежь? Новым модным местом с музыкой, танцами и игристым зимой стали Лужники, а именно ресторан Raquette Bistro. По субботам там проводят платные вечеринки у катка (3000 рублей). Называют это местечко скромно - московский Куршевель.
Прямая речь
Игорь Бухаров, президент Федерации рестораторов и отельеров России:
- На фоне почти 23 тысяч различных ресторанов и кафе, работающих сегодня в Москве, закрытие трех сотен заведений - не трагедия, а обычное явление в торговле - одни уходят, другие приходят. На Патриках мы видим открытие магазинов на месте ресторанов, появляется больше российских дизайнеров. Возможно, будут работать небольшие кофейни, кстати, они сейчас на пике популярности. Небольшие заведения предлагают маленькое пирожное или круассан и несколько видов кофе. Удивительно, но москвичей это устраивает. В ресторанах сейчас все дорого, и цены в меню взяты не с потолка: увеличились налоги, выросли штрафы, подорожали продукты. Плюс кадровый голод в отрасли... Сказывается и то, что москвичи экономят на походах в рестораны. Не имея культуры потребления, привычки каждый вечер встречаться в кафешке с друзьями, многим, если не готовить самим, проще и дешевле заказать доставку готовой еды из магазина.