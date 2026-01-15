На Патриарших прудах закрылись почти два десятка ресторанов

На Патриарших прудах, которые каждое лето в столице были самым модным и шумным местом, сейчас нет ни толп туристов, ни блогеров с камерами. Рестораны и кафе, которые привлекали внимание стольких москвичей, начали закрываться один за другим еще с осени. Всего к концу года Патрики лишились шестнадцати ресторанов. Причин несколько: удорожание аренды, налоги, кадровый голод и рост популярности других мест в городе.

Доля свободных помещений на улицах возле Патриарших прудов составляет 11 процентов - это сопоставимо с кризисным 2020-м, когда закрылись 18 ресторанов, говорится в исследовании Commonwealth Partnership. Причем закрывшиеся заведения не были однодневками, большинство из них работали на этом месте больше десяти лет. Например, Nude на улице Спиридоновка, 24/1, был открыт одиннадцать лет и закрылся в конце октября. Десять лет проработал и азиатский ресторан Gutai на Малой Бронной, 26/1. Именно там блогеры чаще всего снимали свои клипы. Список можно продолжать.

Но если одни заведения окончательно ушли с рынка, то другие просто переехали на другие локации, пользующиеся у москвичей и гостей города не меньшим спросом. Например, ресторан 0,75 Please перебрался на 20-й этаж отеля Azimut на Смоленской. А еще один ресторан - "Мари Vanna", работающий на Патриках уже 17 лет, в феврале тоже переезжает с Малой Бронной, 20, на Трехпрудный переулок. Переезд связан с расширением - он арендует большой трехэтажный особняк по соседству с успешным ресторанном Butler. "Мы восемь лет на этом рынке и умеем работать в кризис. Надо не говорить, как все плохо, а просто подстраиваться под новые условия", - комментирует генеральный директор ресторана Анастасия Данилова.

Судя по соцсетям, новым модным местом с музыкой, танцами и игристым стали Лужники, которые уже называют московским Куршевелем

В освободившихся помещениях на Патриках тем временем открываются магазины одежды. По прогнозам аналитиков CMWP, в 2026 году в Москве закроются 380-420 кафе и ресторанов. Это на 10% больше, чем в минувшем 2025-м - тогда в городе прекратило работу 381 заведение общепита. Для сравнения: в 2024 году в Москве закрылись 312 кафе и ресторанов.

Где же теперь собирается молодежь? Новым модным местом с музыкой, танцами и игристым зимой стали Лужники, а именно ресторан Raquette Bistro. По субботам там проводят платные вечеринки у катка (3000 рублей). Называют это местечко скромно - московский Куршевель.

Прямая речь

Игорь Бухаров, президент Федерации рестораторов и отельеров России: