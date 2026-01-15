Роспотребнадзор разрешил купания на Крещение в 41 купели в Москве

Управление Роспотребнадзора по Москве разрешило крещенские купания в 41 купели столицы после проведения исследований качества воды. Соответствующий список опубликован на сайте ведомства.

«Во всех водоемах, предполагаемых для организации крещенских купелей, аккредитованными лабораториями ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» и филиалах в административных округах был проведен отбор проб воды с последующим исследованием по санитарно-химическим, микробиологическим и токсикологическим показателям», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре уточнили, что из 43 купелей исследования качества воды проведены в 42, так как в купели «Вернисаж в Измайлово» используется водопроводная вода, которая отвечает санитарным требованиям. В итоге специалисты установили, что среди проверенных качество воды отвечает гигиеническим нормативам в 40 купелях.

В двух локациях ТиНАО качество воды не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям: вблизи Храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Покровское района Вороново и в пруду вблизи Храма Архангела Михаила и чуда его в Хонех в селе Былово Краснопахорского района. В связи с этим в указанных местах не будут организовываться купели в 2026 году.

19 января 2025 года православные христиане будут отмечать праздник Крещения Господня. В этот день по всей стране традиционно проходят праздничные богослужения и крещенские купания в открытых водоемах и специально оборудованных купелях. Однако, как отметила в беседе с «Газетой.Ru» врач-терапевт, врач-нефролог «СМ-Клиника» Екатерина Аршинская, при погружении в ледяную воду следует быть очень внимательно следить за своим состоянием, так как это может привести к развитию холодового шока.