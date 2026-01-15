В Крещенскую ночь в Москве ожидается снег

В Крещенскую ночь, 19 января, в Москве ожидаются снег и температура до минус 13 градусов, по области около минус 15 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

© Вечерняя Москва

По его словам, в столице в ночь на субботу, 17 января, столбики термометров опустятся до минус 18 градусов. Он отметил, что после морозных выходных придет потепление.

— В крещенскую ночь начнет сказываться влияние циклона который выходит с севера в районы Предуралья. Облаков в столице станет больше местами закружит небольшой снег и начнется отступление мороза. В крещенскую ночь в Москве минус 11-13 градусов. По области минус 10-15 градусов. Днем довольно облачно, возможен небольшой снег, — рассказал специалист в своем Telegram-канале.

17 и 18 января также москвичей ждут новые метеорологические рекорды в виде высокого атмосферного давления. При этом температура воздуха может опуститься до минус 20 градусов, сообщила главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Также ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова предупредила, что в ближайшее время москвичей ожидают настоящие крещенские морозы. Она отметила, что 19 января температура может опуститься до минус 20–25 градусов.