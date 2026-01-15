Месячная норма осадков выпала в Москве за две недели января

Месячная норма осадков выпала в Московском регионе всего за две недели, прошедшие с начала 2026 года. Об этом рассказала в четверг, 15 января, ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Как написала эксперт в своем Telegram-канале, произошло это стараниями южных циклонов. Базовая метеостанция на ВДНХ зафиксировала 48,5 миллиметра осадков при норме 52 миллиметра, в МГУ — 60 миллиметров при норме 54 миллиметра. Высота снежного покрова в Москве достигла 41 сантиметра при норме 18 сантиметров.

Однако, успокоила Позднякова, модели долгосрочных прогнозов показывают, что во второй половине января осадков в Москве выпадет немного — у коммунальных служб будет время справиться с накопленными массами снега.

Между тем приходят сообщения о жертвах разгула стихии. На Камчатке мужчина погиб из-за схода снега с крыши дома. Трагедия произошла в Петропавловске-Камчатском, когда пожилой мужчина откапывал свой автомобиль. Возбуждено уголовное дело.

