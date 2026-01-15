В Подмосковье создали копию памятника из парка «Патриот» на грифеле карандаша

Мастер миниатюры на карандаше Вадим Дугин из подмосковного Егорьевска представил новый шедевр. Недавно он завершил работу над мини-версией памятника «Матерям победителей».

© Вечерняя Москва

Уникальность работе мастера придает детализация: внутри копии скульптуры, как и полномасштабном оригинале, как будто на подсвечнике стоит свеча.

— «Живое» мерцание пламени удалось достичь при помощи светодиода. Именно он и вмонтирован в конструкцию, — рассказал Дугин.

Создание копии памятника у него заняло несколько месяцев. За основу он взял оригинал, установленный в парке «Патриот».

Мастер увлекается мини-скульптурой уже более пяти лет. Жители всей России могли видеть его работы на выставке «Россия», где Дугин показывал, как за несколько часов на грифеле карандаша можно вырезать какой-то предмет, сообщает Regions.

Одни люди восхищаются творчеством мастеров кисти и красок. Другие считают, что художник — несерьезная профессия, а рисование может быть только хобби, но никак не основным ремеслом. «Вечерняя Москва» узнала у художницы, лауреата конкурса «Золотая кисть. Возрождение» Анны Митрофановой, может ли живописец стать коммерчески успешным.