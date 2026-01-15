В небе над Москвой заметили редкое явление

Жители Москвы в четверг, 15 января, могли наблюдать редкое природное явление — «ложное солнце». Внимание на это обратил Telegram-канал «Москва М125».

© Сергей Савостьянов/ТАСС

На записи, сделанной одним из жителей столицы, можно заметить, что в небе благодаря оптическому эффекту появилось яркое светящееся пятно, которое выглядит как второе солнце. В комментариях некоторые пользователи назвали явление сбоем в матрице и нехорошим знаком.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец объяснил происхождение паргелия, или «ложного солнца». Так, он возникает из-за преломления солнечного света кристаллами льда, которые формируют «высококучевые, просвечивающие, перисто-слоистые облака, которые как перышками по небосводу». Синоптик отметил, что для зимы «ложное солнце» является довольно уникальным явлением.