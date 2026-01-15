Собянин дал старт проходке тоннеля на Рублево-Архангельской линии метро

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин дал старт строительству тоннеля самого сложного участка Рублёво-Архангельской линии метро. Между станциями "Серебряный Бор" и "Строгино" будет работать щит-гигант. Преодолеть ему придётся свыше трёх километров, причём больше половины пути под Москвой-рекой и Большим Строгинским затоном.

Тоннелепроходческий щит с нежным именем "Лилия" - на самом деле ветеран московского метростроения - снова приступает к работе. Эта железобетонная "девушка" уже прокладывала пути на Некрасовской линии, БКЛ, совсем недавно завершила проходку на участке Рублёво-Архангельской ветки от "Бульвара Генерала Карбышева" до "Серебряного бора". И теперь идёт дальше - до Строгино.

"Тоннелепроходческий щит применялся для строительства от станции "Бульвара Генерала Карбышева" до "Серебряного бора", где мы сейчас находимся. Это был, в принципе, короткий тоннель для московского метрополитена, всего лишь 840 метров, но в очень плотной городской застройке. Тоннель проходил под шестью домами, были сложности строительства", - пояснил Вячеслав Мартышкин, механик участка ООО "Мипстрой1".

Новая проходка будет почти в четыре раза длиннее предыдущей. Длина перегона от Серебряного бора до Строгино - 3 километра 340 метров. Путь "Лилии" предстоит непростой. На маршруте она встретит несколько разновидностей грунта, а ещё ей придётся преодолеть водную преграду.

"Мы 250 метров пройдем под руслом Москвы-реки и полтора километра под Строгинским затоном. Сложность в обводненном грунте, потому что он более насыщенный водой", - отметил Дмитрий Дорожко, заместитель директора по строительству АО "Мосинжпроект".

В среднем за сутки щит будет проходить около 15 метров. Так что на весь перегон уйдёт не один месяц. Будущая Рублёво-Архангельская линия - это 27 километров путей, двенадцать станций. Она пройдёт от делового центра "Москва-сити" до Красногорска. Старт работам на участке от "Серебряного бора" до "Строгино" дал сегодня мэр Москвы Сергей Собянин.

"Приступаем к самому сложному участку линии, проходим почти два километра под водой, под Строгинским заливом. Здесь в Серебряном бору заходим большим щитом, подныриваем на глубину 44 метра и дальше больше чем через 3 км выходим в Строгино. В целом, вся линия должна быть построена в 27 году. Первая очередь будет запущена уже в этом году", - отметил Собянин.

"Лилия" - самый большой щит диаметром десять метров. И неслучайно для проходки выбрали именно его. Он сможет проложить тоннель сразу для двух путей. В условиях плотной жилой застройки по-другому построить и не получится.

"Это связано с тем, что при проходке 10-метровым щитом нам не требуется дополнительных конструкций типа водоотливных конструкций или вентиляция. В 10-метровом тоннеле это все заложено внутри. И именно 10-метровые щиты используют в таких сложных условиях, где невозможно выполнить дополнительные конструкции", - отметил Дмитрий Дорожко.

"Рублёво-Архангельская" линия метро улучшит транспортную доступность почти для миллиона москвичей. Появятся новые более комфортные и быстрые варианты маршрутов для жителей северо-запада и запада столицы, а также разгрузится Новорижское шоссе.