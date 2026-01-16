Москвичей предупредили о сильных морозах

В выходные, 17-18 января, в Москве ожидается холодная погода с температурой на 7-9 градусов ниже нормы. В некоторых районах Московской области в ночь на воскресенье температура может опуститься до минус 27 градусов.

Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— В субботу ночью в центре города температура будет минус 10-12, в спальных районах минус 15-20, а по области — до минус 26 градусов. В ночь на воскресенье температура уже в столице будет около минус 20 градусов, а по области до минус 27. Дневные температуры максимальные минус 10-12, то есть утром будет холодно — ниже минус 15 градусов, — рассказал Вильфанд.

По словам специалиста, причиной такой низкой температуры в столице является антициклон, который влияет на погоду практически по всей территории России, передает Интерфакс.

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной за последние две недели. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что после полуночи 16 января минимальная температура в столице опустилась до минус 12,1 градуса. Синоптик пояснил, что похолодание связано с влиянием морозного антициклона, который на короткое время разорвал облачность.