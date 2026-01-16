Гидрометцентр: 16 января в Москве ожидается облачная погода и гололедица

Облачная погода с прояснениями, без осадков, гололедица и температура до -10°С ожидаются в Москве 16 января. Об этом сообщает Гидрометцентр России. Как отмечается, днем температура воздуха в городе составит от -10 до -8°С. В ночь на 17 января она может опуститься до -17°С. Ветер при этом будет слабый, а атмосферное давление составит около 766 мм ртутного столба. В Московской области, по прогнозу синоптиков, 17 января температура будет колебаться в пределах от -13 до -8°С. В ночь на 17 января столбики термометров могут опуститься до отметки -18°С. До этого сообщалось, что в ночь на Крещение, 19 января, мороз в столице ослабнет. Температура составит -16…-11°С. Ожидается небольшой снег. А днем по Московской области потеплеет до -9…-4°С. 23 января в ночное время суток столбики термометров опустятся до -18...-23°C, осадки не ожидаются. 13 января ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что крещенские морозы в Москве и Подмосковье 19 января будут соответствовать народному календарю, но не станут экстремальными.