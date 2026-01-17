Спортивный фестиваль пройдет на трех столичных катках 25 января

В рамках проекта «Зима в Москве» 25 января в столице пройдет спортивный фестиваль, приуроченный ко Дню студента. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Фестиваль пройдет на трех столичных площадках: в олимпийском комплексе «Лужники», на стадионе «Авангард» и в конноспортивном комплексе «Битца». На катках состоится интерактивная программа. Гости примерят университетскую мантию и шапку-конфедератку, примут участие в увлекательных конкурсах и мастер-классах, выполнят различные задания, которые позволят каждому ощутить атмосферу праздника, а также сделают памятные снимки в тематической фотозоне», – говорится в сообщении.

Этот праздник традиционно объединяет молодых и тех, кто сохраняет студенческий задор независимо от возраста. Организатором мероприятия выступает департамент спорта Москвы.

Фестиваль в «Лужниках» начнется в 14:30. В этот день все желающие также смогут принять участие в мастер-классе знаменитых фигуристов. Участие во всех мероприятиях будет бесплатным. Гостям рекомендуют приходить заранее, а также по возможности со своими коньками, поскольку количество пар ограничено. Подробности можно узнать на сайте.

С декабря 2025 года по февраль 2026-го в олимпийском комплексе «Лужники» проходит масштабный спортивный фестиваль «Зима в «Лужниках». Он стал частью проекта мэра Москвы «Зима в Москве». Территория «Лужников» превратилась в настоящий зимний спортивный парк впечатлений. Гостей ждут десятки зимних видов спорта, захватывающие мероприятия, активные игры и атмосфера праздничного зимнего веселья.