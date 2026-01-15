В Москве вручат премии для одаренных учащихся в сфере культуры и искусства

С 15 января в Москве стартует прием заявок на Премию Мэра Москвы в сфере культуры и искусства для одаренной молодежи. О начале заявочной кампании сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале.

Премия Мэра Москвы в сфере культуры и искусства - это городская форма поддержки талантливых учащихся и студентов, обучающихся по программам в сфере культуры и искусства. Она присуждается за высокие результаты в музыкальном, изобразительном, театральном и хореографическом направлениях и является преемником конкурса "Гранты Мэра Москвы в сфере культуры и искусства", учрежденного в столице с 2015 года.

Главное нововведение - расширение круга участников.

Полноценную возможность подать заявку получили учащиеся всех московских образовательных организаций, реализующих программы в сфере культуры и искусства и имеющих лицензию на творческое образование, независимо от формы собственности - городской, федеральной или частной.

"В этом году мы дали возможность еще большему количеству юных талантов претендовать на награды. Полноценную возможность подать заявку на гранты получили учащиеся всех московских образовательных организаций в сфере культуры и искусства с лицензией на творческое образование. При этом неважно, городское это учреждение, федеральное или частное: все ребята одинаково смогут претендовать на поддержку", - отметил министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин.

Алексей Фурсин также сообщил, что индивидуальные номинации предусматривают оценку персональных достижений учащихся в конкретных дисциплинах. Ансамблевые номинации ориентированы на малые творческие составы от 2 до 12 человек, где важны слаженность и коллективное исполнение. Коллективные номинации предназначены для крупных форм - в том числе хоровых коллективов и оркестров разных жанровых направлений (симфонические и камерные, оркестры народных и духовых инструментов, джаз-бэнды) - и предполагают участие большого числа исполнителей.

За последние годы существенно вырос объем финансовой поддержки. С 2017 года общий грантовый фонд был увеличен более чем в три раза - до 12,37 млн рублей. Максимальный размер премий в отдельных номинациях сегодня достигает 300 тысяч рублей.

Всего в 2026 году будет вручено 103 премии в 34 номинациях: 22 индивидуальные, 10 ансамблевых, две коллективные, а также Гран-при в размере 150 тысяч рублей. Размер выплат составляет от 70 до 150 тысяч рублей в индивидуальных номинациях, до 200 тысяч рублей - в ансамблевых и до 300 тысяч рублей - в коллективных.

С 2023 года премия проводится в обновленные сроки, удобные для учащихся и образовательных учреждений. Все этапы проходят в одном учебном году: заочный первый тур состоится с 25 февраля по 10 марта, очные прослушивания второго тура - с 20 марта по 10 апреля, третий тур на крупнейших театральных, концертных и выставочных площадках столицы - с 20 апреля по 25 мая. Летом пройдет торжественная церемония награждения лауреатов.

За время проведения конкурса лауреатами и обладателями Гран-при стали более тысячи учащихся. В 2025 году на участие было подано около 2,5 тысячи заявок, по итогам отбора определены 103 лауреата.

Заявочная кампания в 2026 году продлится с 15 января по 15 февраля.