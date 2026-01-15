В Москве пройдет международный фестиваль студенческого предпринимательства «Студфест»

23 января 2026 года Москва станет точкой притяжения для студентов всей России и других стран – на ВТБ Арене пройдёт Международный фестиваль студенческого предпринимательства «Студфест». На одной площадке встретится молодёжь, учёные, представители бизнеса и города. Масштабное событие объединит деловую и интерактивную программы, а также большое музыкальное шоу. «Студфест» станет местом для поиска идей и новых партнёров. Регистрация для участников уже открыта.

В фестивале примут участие тысячи студентов из ведущих вузов страны, стартап-сообществ и молодежных предпринимательских экосистем.

Деловая программа фестиваля разделена на четыре актуальных блока: в одном участникам помогут сформировать бизнес-идею, во втором — найти единомышленников, в третьем — дадут практические советы по запуску собственного дела, а в четвёртом — представят современные инновации и новые технологии.

Среди участников и спикеров – представители креативных индустрий, науки и бизнеса, популярные медиаперсоны и лидеры общественного мнения: российский дизайнер и предприниматель Артемий Лебедев, основательница социального проекта «Малый Турыш» и фестиваля «Посреди нигде» Гузель Санжапова, а также Вячеслав Дубынин — нейрофизиолог, доктор биологических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова. В программе фестиваля также примут участие представители города, ведущих российских вузов и институтов развития — они расскажут о мерах поддержки молодежных инициатив, образовательных и акселерационных программах для студентов и молодых предпринимателей. Стратегический партнёр мероприятия – ПАО Сбербанк, официальные партнеры – ПАО Ростелеком, MAX (VK), ПАО МТС.

«Студфест» задуман как точка входа в мир предпринимательства для студентов: здесь можно будет найти не только знания и вдохновение, но и команду, партнёра или наставника для своего проекта.

Вечером гостей «Студфеста» ждёт фестивальная часть: шоу с участием Клавы Коки и группы Dabro, а также церемония награждения финалистов СтудКвеста – интерактивного предпринимательского соревнования, которое проходит в рамках «Студфеста».

«СтудФест» проводит АНО «Развитие человеческого капитала», подведомственная организация Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы. Это экосистема, которая помогает молодёжи профессионально развиваться в технологическом бизнесе столицы.

Подробная программа и регистрация доступны на официальном сайте фестиваля. Участие бесплатное по предварительной регистрации.