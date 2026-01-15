Вольерный комплекс, имитирующий Сычуаньский лес, построят для панды Катюши в Московском зоопарке. В жилище будут разнообразные конструкции для лазания, искусственные водоемы, а так же мастерская по изготовлению игрушек для панды.

© Геннадий Черкасов

Как узнал «МК», в зоопарке началось строительство нового павильона, который станет домом для Катюши - первого детеныша большой панды, рожденного в России.

Вольер будет расположен на Старой территории, на так называемом «Круге катания». Площадь двухуровневого сооружения составит более 2 тыс. кв. метров.

Жилище будет оформлен в стилистике естественной среды обитания больших панд - лесов в китайской провинции Сычуань. Там будет возможность регулирования температуры воздуха и влажности.

Так же в комплексе предусмотрены изолированные пространства для отдыха, проведения тренингов и выращивания потомства. Павильон оснастят дополнительными помещениями: современной кормокухней, холодильниками для хранения бамбука и системами водоподготовки, климат-контроля, видеонаблюдения.

Особой гордостью станет мастерская по изготовлению игрушек, где киперы своими руками будут создавать предметы для обогащения среды большой панды.