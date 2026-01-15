В Московском зоопарке приступили к строительству нового вольера для панд

В Московском зоопарке начались работы по строительству нового вольерного комплекса для панд, который станет домом для Катюши и её первого детёныша.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Как рассказали в зоосаде, вольер будет двухуровневым. Его площадь составит более 2 тыс. кв. м.

На первом этаже будут расположены внутренние и уличные экспозиционные вольеры, оформленные в стиле сычуаньских лесов.

Также предусмотрены изолированные зоны для отдыха и тренировок, помещения для выращивания потомства.

«Начало монтажа комплекса для большой панды ознаменует собой начало новой эпохи развития зоопарка. Мы создаём не просто вольер, а целую экосистему, ориентированную на высочайший уровень благополучия, научных исследований и демонстрации этих удивительных животных», — заявила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

