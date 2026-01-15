Синоптик рассказал об удивительной ситуации с погодой в Москве

В Центральной России и Черноземье сложилась удивительная синоптическая ситуация. Об этом в Telegram-канале сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

К югу и западу от Москвы в настоящее время находится компактный антициклон и при ясном небе в Калуге, Туле, Орле на термометрах к утру четверга, 15 января, температура достигла минус 20-23 градусов.

Москва при этом прикрыта плотной пеленой облаков, а минимальная температура в городе составила всего минус 6 градусов. При этом в подмосковном Серпухове столбики термометров опустились до минус 17,6 градуса. Таким образом, разница температур на расстоянии 100-300 километров составила больше 10 градусов.

Ранее ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что сильные холода не простоят в Москве дольше полумесяца. В феврале погода окажется теплее климатической нормы.