В Москве рассказали, какие вещи забывали пассажиры метро в новогодние праздники

Пассажиры в минувшие новогодние праздники забыли в московском метро 2,5 тыс. личных вещей.

Среди них новогодняя одежда для кошки, набор для гадания на кофейной гуще, игрушечные гномы и снеговик, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"2,5 тыс. забытых вещей нашли в метро в новогодние праздники. Среди неожиданных находок: новогодняя одежда для кошки, карнавальные костюмы, альбом фотографий футболистов, набор для гадания на кофейной гуще, 7 игрушечных гномов и 1 снеговик", - говорится в сообщении.

О забытых вещах можно сообщить в приложении "Метро Москвы". Специалисты сервиса свяжутся, когда предмет поступит на один из складов забытых вещей: они работают каждый день с 08:00 до 20:00 на станциях "Черкизовская", "Деловой центр, "Котельники". В 2025 год на склад поступило более 69 тыс. предметов. Чтобы получить найденную вещь, пассажиру необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.