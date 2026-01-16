Город сдаст в долгосрочную аренду частным инвесторам два спортивных объекта

Город передаст в долгосрочную аренду частным операторам два спортивных комплекса в рамках программы повышения эффективности управления городскими объектами массового спорта. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

— По программе, которая реализуется в Москве с 2023 года, в долгосрочную аренду частным инвесторам сроком на 25 лет уже переданы 10 объектов, среди которых спорткомплексы, бассейны, теннисный корт. В рамках программы в январе 2026 года пройдут торги на право аренды двух спортивных комплексов с бассейнами в районах Зябликово и Солнцево. Арендаторы вправе провести их модернизацию для повышения эффективности, но обязаны использовать по целевому назначению. Они также могут самостоятельно выбирать наиболее востребованные спортивные и физкультурно-оздоровительные услуги. В свою очередь объекты, предлагающие сопутствующие платные услуги, например заведения общепита, салоны красоты, автоматы по продаже еды и напитков, должны занимать не более четверти от общей площади, — отметила Мария Багреева.

В районе Зябликово для долгосрочной аренды предлагается комплекс с двумя бассейнами, спортивным и физкультурным залами, расположенный в Ореховом проезде, дом 43а. Его площадь составляет 1995,7 квадратного метра.

Второй объект находится в Солнцеве на улице Щорса, дом 6. Это трехэтажное здание площадью 1908,8 квадратного метра с бассейном и спортивным залом.

Размер арендной платы за объекты определяется по итогам открытых аукционов на электронной площадке «Росэлторг».

— Участниками аукционов могут быть любые юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере физической культуры и спорта. Заявочные кампании продлятся до 27 января. Торги и подведение итогов запланированы на 29 января. Для участия понадобятся регистрация на цифровой торговой площадке и усиленная квалифицированная электронная подпись, — добавил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Программа передачи объектов массового спорта в аренду частным операторам реализуется в соответствии с постановлением правительства Москвы от 21.09.2021 № 1484-ПП «О развитии инфраструктуры для массового спорта и повышении доступности спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг на территории города Москвы». Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной для него выступает Инвестиционный портал Москвы. В разделе «Торги Москвы» есть вся необходимая информация о лотах, в том числе фотографии, документация, условия и форма реализации.