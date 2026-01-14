ГУП «Мосводосток» продолжает ликвидировать последствия мощного снегопада в столице. Об этом сообщается в Telegram-канале предприятия.

«Более 31 тыс. сотрудников комплекса городского хозяйства Москвы, в числе которых специалисты ГУП «Мосводосток», привлечены к мероприятиям по уборке городских территорий от снежных масс, образовавшихся после прохождения рекордного снегопада», – говорится в сообщении.

Работы выполняются в круглосуточном режиме. Используется как ручной инструмент, так и специализированная снегоуборочная техника. Весь собранный снег погружается в самосвалы и вывозится на стационарные снегосплавные пункты для утилизации.