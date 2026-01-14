Самые холодные дни: при каких морозах в Москве отменяют школьные занятия

Во многих городах России отменяют занятия в школах из-за аномальных морозов. В Тюмени, Челябинске, Кургане и Сургуте власти приняли решения о переходе на дистанционное обучение или отмене уроков для учащихся различных классов. «Вечерняя Москва» узнала у главного специалиста портала «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, при каких отрицательных значениях отменят занятия в Москве.

По ее словам, отмена очных уроков в московских школах происходит при разных отрицательных температурных значениях для детей младшего и старшего возраста.

— Школьные занятия у младшеклассников в столице отменяют, если столбик термометра днем опускается ниже отметки минус 25 градусов, а у старших классов — ниже минус 30. В таком случае дети могут обучаться дистанционно, — рассказала она.

Однако эксперт отметила, что таких сильных морозов в Москве в ближайшее время не ожидается.

— Такого мороза в столичном регионе в ближайшие дни не будет. В худшем случае температура воздуха в ночные часы может понижаться до минус 25 градусов, но днем таких значений точно не ожидается. Самые холодные дни января будут в предстоящие выходные. А в рабочие и учебные дни на следующей неделе мороз начнет ослабевать, — сообщила она.

Ранее главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что новая волна интенсивного снега пройдет в столице 14 января. В среду в дневные часы в регионе опять начнутся осадки и может выпасть от одного до трех сантиметров снега. А в дальнейшем снегопады сменятся периодом морозной погоды.