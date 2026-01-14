В Музее Победы проведут занятия для школьников о шоферах в годы войны

Первый в 2026 году цикл занятий для школьников стартует 15 января в Музее Победы. Уроки пройдут в рамках работы выставки «Дорога жизни», их посвятят подвигу шоферов в годы Великой Отечественной войны и развитию безопасности дорожного движения в послевоенное время.

Они продлятся до 28 января, посетители Музея Победы смогут присоединиться к ним в качестве слушателей.

— Ребят ждет более 20 занятий: экскурсии, мастер-классы, викторины и практические занятия. Их посетят школьники из разных регионов России, — отметили в Музее Победы.

Начнутся встречи с видеоконференции, на которой спикерами выступят представители отряда юных инспекторов движения школы №706 Московского района Санкт-Петербурга и школы №30 городского округа Балашиха. В качестве зрителей подключатся школьники из десятков регионов России. На мероприятии юные активисты обсудят совместную работу и проекты с отрядами юных инспекторов движения в школьных музеях.

К годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады для школьников проведут уроки, во время которых ребята узнают, как жители блокадного Ленинграда передвигались по городу с наступлением темноты. Ученикам расскажут о специальных светящихся в темноте значках, которые помогали ориентироваться в полной темноте, но в то же время не были заметны с воздуха и не привлекали внимание вражеской авиации. Они были обработаны специальным составом с солями радия, который также применялся для многочисленных приборов военного назначения.

Часть уроков посвятят работе легендарных женщин-регулировщиц. Ребятам расскажут, как они направляли войска на фронт, несли службу на улицах городов и развилках дорог, познакомят с сигналами, которые использовали в регулировании движения. Школьники также смогут попробовать себя в качестве регулировщиков дорожного движения.

Отдельные занятия в Музее Победы будут посвящены изучению правил дорожного движения. Для ребят пройдут викторины с призами и игровые практикумы на знание ПДД.