В столице учредили памятный нагрудный знак "85 лет битвы за Москву"

14 января мэр столицы Сергей Собянин рассказал об учреждении памятного нагрудного знака «85 лет битвы за Москву».

Памятный нагрудный знак вручат ветеранам Великой Отечественной войны, которые награждены медалью «За оборону Москвы» или принимали непосредственное участие в обороне столицы с 19 октября 1941 по 20 апреля 1942 года, а также тем, кто непрерывно трудился на московских предприятиях, в организациях и учреждениях с 22 июля 1941 по 25 января 1942 года.

Награждение пройдет с мая по декабрь. В Москве вручение будет организовано Комитетом общественных связей и молодежной политики совместно с префектурами административных округов города. В других регионах России — органами государственной власти самих субъектов, в иностранных государствах — посольствами и консульствами РФ.

Памятный знак «85 лет битвы за Москву» будет выполнен из металла золотистого цвета в форме круга диаметром 32 миллиметра с выпуклым бортиком с обеих сторон. На его лицевой стороне нанесут рельефное изображение военнослужащих, ведущих боевую работу на зенитном орудии, на фоне Большого Кремлевского дворца, Сенатской башни и трех летящих самолетов. Композиция будет обрамлена объемным лавровым венком, в нижней части которого расположена звезда с пятью лучами.

На оборотной стороне знака, в центре, будет расположена рельефная надпись в четыре строки: «Битва за Москву 1941–2026», под ней — пятилучевая звезда, по кругу — слова «Правительство Москвы».