Ефимов: Более 170 гектаров земли реорганизуют на юге столицы

© Вечерняя Москва

В 2025 году для редевелопмента территорий Южного административного округа было опубликовано 22 проекта комплексного развития территорий.

Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

— Южный административный округ стал лидером по числу опубликованных в 2025 году проектов КРТ: для реорганизации здесь неэффективно используемых участков разместили 22 документа. В рамках них в 13 районах ЮАО реорганизуют свыше 170 гектаров земли. В совокупности там планируется построить около 2,3 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе около 808 тысяч квадратных метров домов для реализации программы реновации. Проектами предусмотрено возведение и объектов общественно-деловой инфраструктуры общей площадью около 576 тысяч квадратных метров. Благодаря этому в Южном административном округе появится свыше 12 тысяч рабочих мест, — рассказал Владимир Ефимов.

​Опубликованные проекты предусматривают комплексное развитие участков, расположенных в районах Братеево, Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное, Даниловский, Донской, Зябликово, Москворечье-Сабурово, Нагатино-Садовники, Нагорный, Нагатинский Затон, Орехово-Борисово Северное, Орехово-Борисово Южное и Царицыно.

— В рамках опубликованных в 2025 году проектов КРТ на юге столицы планируется строительство детских садов для 850 воспитанников, подстанции скорой помощи, ветеринарной клиники, двух спортивных комплексов, гостиницы на 120 номеров и здания для размещения городских служб. В 2025 году уже приступили к реализации шести проектов, предусматривающих реорганизацию территорий в районах Нагатино-Садовники, Москворечье-Сабурово, Даниловский, Зябликово и Царицыно. Оператором этих проектов КРТ выступил Московский фонд реновации. Там появится около 426 тысяч квадратных метров жилой недвижимости для программы реновации и свыше 1,5 тысячи рабочих мест, — отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

В рамках программы комплексного развития территорий в бывших промзонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках формируют привлекательные городские пространства, которые органично интегрируют в общегородскую ткань.

В настоящий момент в столице на разных стадиях проработки и реализации находится почти 400 проектов КРТ общей площадью около 4,5 тысячи гектаров. Реализуют программу по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.