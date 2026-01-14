За неубранный в столице снег пригрозили штрафами

Пока Москва борется с последствиями снегопадов, в Госдуме напомнили управляющим компаниям, что сугробы во дворах могут обернуться серьезными штрафами, передает «Парламентская газета». За плохую уборку придомовой территории УК и ТСЖ рискуют заплатить до 300 тысяч рублей.

© Мослента

Как рассказал первый замглавы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, расчистка тротуаров и проездов должна проводиться в течение 3–12 часов после окончания снегопада. Если этого не происходит, жильцы вправе жаловаться в государственную жилищную инспекцию через портал «Госуслуги» и сервис «Госуслуги.Дом», а также в Роспотребнадзор.

На практике проблемы с уборкой уже стали массовыми. Так, жители юго-запада Москвы жалуются, что из-за заваленных снегом дворов к домам не могут проехать экстренные службы. По данным «Осторожно, Москва», управляющая компания не реагирует на заявки, а дворники вместо работы играют в хоккей.

Аналогичные обращения поступают из подмосковного Видного, где люди часами стоят в очередях к автобусам, и из Подольска, где площадь у железнодорожного вокзала превратилась в снежно-ледяную «кашу».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в Москве высота снега приблизилась к рекорду 1942 года.