«Желтый» уровень опасности ввели в Москве до вечера 15 января: причиной стала гололедица.

Об этом в среду, 14 января, сообщили в Гидрометцентре России.

— Период предупреждения — до 21:00 15 января. Гололедица, — добавили в сообщении.

Аналогичное предупреждение распространяется и на территорию Московской области, где оно будет действовать до 00:00 16 января.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в свою очередь сообщил, что высота снежного покрова в столичном регионе достигла 59 сантиметров, в Москве сугробы выросли до 48 сантиметров.

17 и 18 января также москвичей ждут новые метеорологические рекорды в виде высокого атмосферного давления. При этом температура воздуха может опуститься до минус 20 градусов, сообщила главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Кроме того, ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова предупредила, что через неделю жителей города ожидают настоящие крещенские морозы. Она отметила, что 19 января температура может опуститься до минус 20–25 градусов.