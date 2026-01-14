Москвичам предрекли арктические морозы

Всю неделю с 12 по 18 января в Москве ожидаются арктические морозы — воздух охладится до минус 25 градусов.

Об этом в беседе с «Известиями» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«В пятницу, 16 января, в течение дня ожидается аномальный ход температуры, существенный рост давления, переход ветра на восточный и понижение температуры к вечеру до –18…–20 градусов. В ночь на субботу ожидается до –25 градусов», — предупредил синоптик.

Он заметил, что в конце текущей недели в столицу придет «пушкинская погода» с морозами и солнцем. При этом количество осадков ощутимо сократится.

Ранее количество осадков в Москве почти побило старый рекорд. Высота снега в городе приблизилась к рекорду 1942 года.