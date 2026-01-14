Зрители трансляций из Московского зоопарка могут проверить знания о белых медведях

Зрители онлайн-трансляций из Московского зоопарка, подведомственного столичному Департаменту культуры, могут принять участие в новой познавательной викторине о животных. Ее подготовили совместно с проектом «Активный гражданин». На этот раз вопросы посвящены белым медведям.

© Mos.ru

Эти животные жили в Московском зоопарке почти во все времена его работы. За ними интересно наблюдать как во время посещения зоопарка, так и ежедневно онлайн. Для этого в одном из вольеров установлены специальные камеры.

Условия викторины

В интерактивной викторине восемь вопросов, в которых нужно выбрать верный ответ из нескольких вариантов. Она доступна на странице с онлайн-трансляциями из вольера белого медведя, а также на сайте и в мобильном приложении проекта «Активный гражданин». Участникам предстоит ответить, где обитают эти животные, какого цвета их шерсть на самом деле, чем их кормят в зоопарке и как зовут медведицу, которая стала звездой эфиров.

Подготовиться к викторине поможет опыт наблюдения за белыми медведями, а также познавательные факты на странице с трансляциями, официальном сайте столичного зоопарка и на его страницах в социальных сетях.

Вопросы охватывают разные аспекты жизни животных — от уникальных физиологических адаптаций к жизни во льдах до особенностей их поведения и содержания в условиях зоопарка.

Онлайн-трансляции из зоопарка

Московский зоопарк играет ключевую роль в защите белых медведей, координируя международную программу по их сохранению в неволе. Регулярное наблюдение за ними — это уникальная возможность изучить поведение и повадки животных, которых в дикой природе можно встретить лишь в самых удаленных уголках Земли.

Проект онлайн-трансляций реализуется совместно с Департаментом информационных технологий города Москвы и позволяет пользователям со всей страны ежедневно наблюдать за десятками видов животных — от хищников и приматов до птиц и травоядных.

Викторины — это современный и увлекательный формат экологического просвещения, который позволяет в интерактивной форме углубить знания о биологии редких видов и поддержать интерес к делу их сохранения. Это уже шестая викторина о популярных героях онлайн-трансляций из Московского зоопарка на портале mos.ru. Ранее у горожан была возможность ответить на вопросы о пандах, мануле, капибарах, сурикатах и медоедах.

Проект «Активный гражданин» работает с 2014 года. За это время к нему присоединились более семи миллионов человек, всего прошло свыше семи тысяч голосований. Ежемесячно в городе реализуется от 30 до 40 решений москвичей. Проект развивают ГКУ «Новые технологии управления» и столичный Департамент информационных технологий.

Создание, развитие и эксплуатация инфраструктуры электронного правительства, в том числе предоставление массовых социально значимых и других услуг, а также сервисов в электронной форме, соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление». Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.