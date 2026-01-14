Высота снежного покрова в Москве достигла 59 сантиметров

Высота снежного покрова в столичном регионе достигла 59 сантиметров, в Москве сугробы выросли до 48 сантиметров.

Об этом в среду, 14 января, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— В Москве на ВДНХ высота сугробов составляет 40 сантиметров, на Балчуге — 44 сантиметра, МГУ — 48 сантиметров. В Подмосковье самые большой снежный покров в Черустях — 59 сантиметров, Коломне — 51 сантиметр, Михайловском — 47 сантиметров, Кашире и Серпухове — 44 сантиметра, Волоколамске — 40 сантиметров, — отметил метеоролог в беседе с РИА Новости.

Качество воздуха в Москве заметно улучшилось благодаря недавним мощным снегопадам. Дело в том, что осадки и сильный ветер способствуют очистке воздуха.

Уже в выходные, 17 и 18 января, москвичей ждут новые метеорологические рекорды в виде высокого атмосферного давления. При этом температура воздуха может опуститься до минус 20 градусов, сообщила главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

При этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что на Крещение, 19 января, в Московском регионе ожидаются аномальные морозы с температурой воздуха до минус 30 градусов.