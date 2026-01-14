Более 50 тематических поездов запустили в московском метро в 2025 году

Порядка 57 тематических поездов запустили в столичном метро в 2025 году. Об этом в среду, 14 января, рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Так, шесть составов посвятили российским регионам — Новгородской, Орловской, Тульской и Вологодской областям, а также Республике Карелия и Дальневосточному федеральному округу.

Кроме того, тематические поезда запускали в честь юбилеев организаций — 80 лет Росатому, 65 лет РУДН, 35 лет МЧС России и 10 лет телеканалу «МАТЧ ТВ». Также по метро ездили два состава, посвященных «Моим документам» (МФЦ) и Скорой медицинской помощи.

— В 2025 году мы запустили 57 тематических составов. Посвящали их регионам России, организациям, важным социальным проектам и юбилейным датам. Также в их числе 24 новогодних украшенных поезда. Мы стремимся к тому, чтобы поездки оставались интересными, — цитирует главу ведомства Максима Ликсутова пресс-служба.

В 2025 году в систему столичного транспорта внедрили пять пассажирских сервисов, которые сделали поездки москвичей и гостей города более комфортными. Так, специалисты разработали технологию нейроголоса. Теперь отличить его от голосов дикторов Московского транспорта невозможно.