Благотворительная акция «Волшебный каток» пройдет на Красной площади 18 января

Благотворительный фонд «Жизнь в Движении» 18 января в 16:30 проведет на Красной площади на ГУМ-катке благотворительную акцию «Волшебный каток». На лед выйдут деятели искусства и спорта, чтобы прокатиться вместе. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе организаторов мероприятия.

© Вечерняя Москва

В Москве завершилась акция «С наступающим наступающих!», в рамках которой каждый мог поздравить бойцов специальной военной операции (СВО) с новогодними праздниками. С декабря 2025 года горожане передавали военнослужащим теплые пожелания и слова поддержки через специальный раздел на портале mos.ru. Было отправлено более тысячи поздравлений.

Поддержку оказывают по всей Москве. Объединение культурных и досуговых центров Северного административного округа проводит благотворительную акцию «Теплая зима» по сбору новогодних подарков для бойцов СВО. Принять в ней участие можно почти в 50 местах, в том числе на площадках проекта «Зима в Москве». Коробки с символикой акции установили во всех библиотеках округа более чем по 40 адресам.