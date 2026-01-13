Высота снега в столице приблизилась к рекорду 1942 года

Высота снежного покрова во вторник, 13 января, в Москве приблизилась к рекорду 1942 года и составила 43 см, не догнав максимальное значение всего на 6 см, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом пишет «Парламентская газета».

Вильфанд напомнил, что 1942 год был знаменит снежной зимой, когда в декабре началось контрнаступление Красной армии. В фильмах показывали, как по пояс в снегу советские бойцы проходили, контратаковали и отбросили немцев от Москвы.

«Вот эта снежная зима продолжалась и в январе 1942 года. На станции на ВДНХ сегодня 43 см. Это близко к рекорду: 26 см — норма, 49 — рекордное значение для этого дня, а тут 43», — уточнил синоптик.

По его данным, в Кашире высота снега составляет 44 см, в Коломне — 50, в Павловском Посаде — 48, в Серпухове — 43, а в Черустях — 54 см.

