Ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что январь в столичном регионе может закончиться с отрицательной аномалией.

«Предыдущие месяцы у нас были с положительной аномалией по температуре, но январь, скорее всего, закончится с отрицательной аномалией», — заявила она в беседе с Regions.ru.

Как отметила Позднякова, ближайшая неделя в регионе будет морозной, и температура воздуха окажется ниже нормы на семь градусов.

В свою очередь, метеоролог, синоптик Александр Ильин в разговоре с 360.ru сообщил, что в крещенскую ночь ожидается -15...-20 °С.

«Зато вот после Крещения, с 21 по 24 — 25 января установится достаточно морозная погода с температурой воздуха -20…-30 °С в зависимости от района Московской области», — сказал он.

Ранее президент Национального фитнес‑сообщества Елена Силина рассказала, что интенсивные снегопады в столице повлияли на снижение посещаемости клубов.