Прошедшие снегопады улучшили качество воздуха в Москве

Качество воздуха в Москве заметно улучшилось благодаря недавним мощным снегопадам. Дело в том, что осадки и сильный ветер способствуют очистке воздуха. Об этом во вторник, 13 января, сообщили в пресс-службе городского департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

— Данными автоматических станций контроля загрязнения атмосферы подтверждается хорошее качество воздуха, — передает сообщение ведомства агентство городских новостей «Москва».

Москва и Московская область по-прежнему в снегу, однако, по словам специалистов, это нормальная зимняя погода. Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что главный январский циклон позади.

Уже в выходные, 17 и 18 января, москвичей ждут новые метеорологические рекорды в виде высокого атмосферного давления. При этом температура воздуха может опуститься до 20 градусов, сообщила главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова предупредила, что через неделю москвичей ожидают настоящие крещенские морозы. Она отметила, что 19 января температура может опуститься до минус 20–25 градусов.