В Москве в два с половиной раза повысили штрафы для безбилетников

В столице вступили в силу изменения, касающиеся размера административных штрафов за безбилетный проезд в городском транспорте. Теперь за неоплату проезда, за неправомерное использование социальной карты установлен штраф в размере пяти тысяч рублей. Введены и новые штрафы, например, за проезд в пачкающей одежде, просмотр фильмов без наушников и прочее. Почему выросла стоимость штрафных санкций, рассказали в департаменте транспорта Москвы.

Как сообщает генеральный директор ГКУ "Организатор перевозок" Олег Иванов, повышение штрафа - это вынужденная мера.

"Анализ регионального опыта показывает, что во многих городах штраф за безбилетный проезд превышает стоимость месячного транспортного абонемента. Это формирует понятную логику для пассажира, где оплатить проезд выгоднее, чем платить штраф. Так, например, размер штрафа в Екатеринбурге превышает в 1,7 раза стоимость месячного абонемента, в Челябинске - в 1,6 раза. В Костроме размер штрафа за безбилетный проезд составляет пять тысяч рублей, при этом абонемент на два месяца и 50 поездок по цене ниже двух тысяч рублей, - сообщил Олег Иванов. - Повышение штрафов за безбилетный проезд в Москве сможет повлиять на восприятие пассажиром соразмерности санкции к стоимости проезда. А приобретение проездных билетов и их валидация станет более осознанной. Оплата проезда - это вклад в развитие общественного транспорта".

По его словам, все средства идут на расширение маршрутной сети, закупку новых подвижных составов, введение новых сервисов. Оплата проезда позволяет рассчитывать правильно загрузку общественного транспорта. Более того, оплата проезда позволяет получить страховую выплату при возникновении нештатной ситуации.

Он отметил, что за 12 месяцев 2025 года контролерами ГКУ "Организатор перевозок" было проведено 49 тысяч рейдов.

Как добавила депутат Мосгордумы, председатель комиссии по транспорту и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Сабина Цветкова, из-за безбилетного проезда городской транспорт ежегодно теряет существенные средства.

"Важно, чтобы пассажир, который платит за проезд, не дотировал того, кто едет зайцем. В этом смысле изменение штрафа - это справедливая мера и защита честных граждан. Штраф в две тысячи рублей, который был ниже стоимости месячного проездного, не всегда создавал достаточный стимул к честной оплате. Его изменение поможет сделать для пассажиров более очевидной невыгодность нарушения. Это, в свою очередь, сделает покупку билета более осознанной и рациональной, а также поспособствует повышению уровня культуры оплаты проезда", - сообщает Цветкова.

В Дептрансе Москвы напомнили, что оплачивать проезд в наземном городском транспорте необходимо сразу при входе даже при коротких поездках.

Напомним, что также оштрафовать на одну тысячу рублей в столичном транспорте могут за неоплаченный багаж, ручную кладь, размеры которой превышают разрешенные нормы провоза. За использование музыкальных инструментов и средств звукоусиления без письменного разрешения, прослушивание аудиоматериалов или просмотр видеоматериалов без наушников. Нахождение на территориях метрополитена в пачкающей, зловонной одежде, с продуктами (в том числе напитками и мороженым в открытой упаковке), которые могут испачкать пассажиров, вагоны поездов, сооружения и устройства станций метрополитена. За бег по эскалаторам, траволаторам, сидение и размещение вещей на ступенях (полотне), поручнях и боковых частях балюстрад эскалаторов, траволаторов, облокачивание на поручни эскалаторов, траволаторов, съезд по боковым частям и поручням эскалаторов, траволаторов, а также перемещение по неработающим эскалаторам, траволаторам без разрешения. А также баловство с кнопкой связи "пассажир - машинист".

Оштрафовать на три тысячи рублей могут за открывание дверей вагонов поездов во время движения и остановок, воспрепятствование их открытию и закрытию на остановках, а также задерживание отправления поездов со станций метрополитена. Самовольное проникновение в производственные помещения и на огражденные территории метрополитена. Подъем на крыши вагонов, автосцепные устройства и иные элементы поездов, проникновение в кабины поездов, проезд на крышах вагонов, автосцепных устройствах и иных элементах поездов, в кабинах поездов. Осуществление вмешательства в работу беспроводной передачи данных, препятствование функционированию технических средств обеспечения транспортной безопасности.